Tunceli'de tesis olmayan ormanlık alanlara girişler geçici süre yasaklandı

Tunceli'de tesislerin olmadığı ormanlık alanlara girişler 30 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, milli servet olan ormanların korunması ve yangınların önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde tesisleşmenin olduğu yerler hariç olmak üzere ormanlık alanlara girişler 30 Ağustos'a kadar Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İldeki tüm ormanlık sahalara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. İl ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kiraya verilerek hayvan sürüsü yerleştirilen meralarda bulunan sürü sahiplerine, orman alanlarına girilmemesi, orman alanlarını etkileyecek mesafelerde ateş yakılmaması hususunda gerekli yazılı, sözlü uyarılar yapılacak ve düzenli kontroller sağlanacaktır."

Açıklamada, Ovacık ve Pülümür vadileri ile ormanlık alanlarda tesisleşmenin olduğu yerler haricinde ateş, mangal, semaver, piknik tüpünün yakılmasının yasaklandığı, bu alanlara 08.00-22.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılabileceği, belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamını denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşların ormanlara giremeyeceği bildiren açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır."

Tüm belediyelerin orman yangını riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracağı belirtilen açıklamada, "Demiryolu kenarları, piknik alanları, turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesis ve ziraat arazileri gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında emniyet yolu ile şerit açılması sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin etkin şekilde gözetim ve denetim yapacağı anlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır. Muhtemel orman yangınından etkilenebilecek, özel tedbirler alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanlar belirlenecek riskli alanlarda bulunanların ilgili ve yetkilisine kendi tedbirlerini almaları konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacaktır. Köy ve mahalle muhtarlıklarımız, ormanların yangınlara karşı muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılması konusunda dikkatli ve duyarlı olacaktır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle, tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak her türlü araç gereçle, Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda yangına karşı en etkili şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır."

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.