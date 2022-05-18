Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Haberler

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Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Gece gündüz demeden arazide kalan güvenlik güçleri, son olarak Mazgirt kırsalında operasyon düzenledi.

Bölgede özel eğitimli köpeklerle arama yapan ekipler, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan bir sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, radyo, 19 takım sivil elbise, 2 hücum yeleği, 3 sırt çantası, battaniye, yağmurluk, 5 metre branda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tunceli, Terör, Güncel, Haberler

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