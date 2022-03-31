Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

TUNCELİ kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

Tunceli'de teröristleri etkisiz hale getirmek için 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. 1062 personelle yapılan, iz bulma köpekleri ve hava araçlarının da kullanıldığı operasyonda, Tunceli-Ovacık-Pülümür üçgeninde yer alan Ahpanos Vadisi içinde sarp kayalıklarda bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, 2 kilo plastik patlayıcı, 160 uzun namlulu silah mühimmatı, 7 el bombası fünyesi, 1 el telsizi, 1 dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 270 pil, 1 pil bloğu, 1 kamera, 1 güneş paneli, 1 fotoğraf makinası, 1 güç kaynağı, 1 radyo, 15 serum, 210 enjektör iğnesi, 100 litre mazot, 40 çift eldiven, 500 metre sera naylonu, bin metre çamaşır ipi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak diğer malzemelerle birlikte imha edildi.


Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title