Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen 7 sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

Tunceli'de teröristleri etkisiz hale getirmek için 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. Bin 62 personelle gerçekleştirilen operasyonda sarp ve dağlık alanda teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak diğer malzemelerle imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.