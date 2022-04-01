Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi - Haberler

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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

TUNCELİ kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen 7 sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen 7 sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

Tunceli'de teröristleri etkisiz hale getirmek için 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor.  Bin 62 personelle gerçekleştirilen operasyonda sarp ve dağlık alanda teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak diğer malzemelerle imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.


Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli, Güncel, Haberler

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