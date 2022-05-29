Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Haberler

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi
AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak imha edildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramalarda büyük tüp, 5 küçük tüp, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
AA / Sidar Can Eren - Güncel