Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi - Haberler

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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

TUNCELİ kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

Tunceli'de teröristleri etkisiz hale getirmek için 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. 1062 personelle yapılan, iz bulma köpekleri ve hava araçlarının da kullanıldığı operasyonda; teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 800 kilo amonyum nitrat, 3 kilo TNT patlayıcı, 1 antitank mayını, 1 pil bloku, 40 büyük pil, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilo kükürt, 13 testere, 5 kilo çivi, 2 balyoz ve 10 metre sera naylonu ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle imha edildi.


Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli, Güncel, Haberler

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