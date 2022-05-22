Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi - Haberler

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 10 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 10 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 25 kilogram amonyum nitrat, 50 el yapımı patlayıcı düzeneği için kumanda, 50 el yapımı patlayıcı düzenek kablosu, 8 pil bloğu, 3 ampermetre, cep telefonu, akü, 2 hızar, 15 çift spor ayakkabı, sırt çantası, 2 yağmurluk, 7 uyku tulumu, şemsiye, 30 palaska, 18 sivil elbise, battaniye, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.