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Tunceli'de Teröristlere Yönelik Operasyon: 13 Mağara ve 17 Sığınak Yok Edildi

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Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait 13 mağara ve 17 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Operasyon sırasında çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

(TUNCELİ) - Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda tespit edilen ve içlerinde el yapımı patlayıcı düzeneklerinin bulunduğu 13 mağara ve 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-28 Eylül tarihleri arasında teröristlere yönelik Aliboğazı, Ahbanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla bölgelerinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonların düzenlendiği bölgede güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 13 sığınak ve 17 mağaranın tespit edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, mağara ve sığınaklarda yapılan aramada, 6 adet el yapımı ateşleme düzeneği, ateşleme düzeneği, 164 adet piyade tüfeği fişeği, 52 adet tüp, 6 adet akü, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, delil niteliğindeki malzemeler ise muhafaza altına alındı.

Tunceli'de Teröristlere Yönelik Operasyon: 13 Mağara ve 17 Sığınak Yok Edildi
Kaynak: ANKA / Güncel

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Tunceli Güncel Terör

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