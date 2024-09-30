Tunceli'de Teröristlere Yönelik Operasyon: 13 Mağara ve 17 Sığınak Yok Edildi

(TUNCELİ) - Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda tespit edilen ve içlerinde el yapımı patlayıcı düzeneklerinin bulunduğu 13 mağara ve 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-28 Eylül tarihleri arasında teröristlere yönelik Aliboğazı, Ahbanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla bölgelerinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonların düzenlendiği bölgede güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 13 sığınak ve 17 mağaranın tespit edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, mağara ve sığınaklarda yapılan aramada, 6 adet el yapımı ateşleme düzeneği, ateşleme düzeneği, 164 adet piyade tüfeği fişeği, 52 adet tüp, 6 adet akü, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, delil niteliğindeki malzemeler ise muhafaza altına alındı.