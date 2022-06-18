Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında Ali Boğazı bölgesine operasyon düzenledi. Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan sığınağı tespit etti. Sığınakta kalaşnikof, şarjör, ve 29 fişek, el dürbünü, şemsiye, battaniye, 5 kilogram un, 3 kilogram şeker, 3 kilogram çay ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi. AA / Sidar Can Eren - Güncel Tunceli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.