Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi - Haberler

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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 büyük LPG tüpü, 100 metre naylon, 550 kilogram un, 50 kilogram şeker, 60 kilogram pirinç, 110 kilogram bulgur, 50 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 30 kilogram makarna, 50 kilogram tuz, 25 kilogram sıvıyağ, 20 kilogram çay, 5 kilogram çikolata ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Tunceli Şehit Güncel Haberler

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