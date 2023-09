Tunceli'de teröristler tarafından şehit edilen Başsavcı Murat Uzun Samsun'daki kabri başında anıldı

SAMSUN - Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Samsun'daki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u anma törenine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, hakimler, cumhuriyet savcıları, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, askeri erkan, şehidin babası Hamit Uzun, eşi Cihan Uzun ve çocukları ile yakınları, muhtar ve mahalle sakinleri ile adliye çalışanları katıldı.

Bakan Tunç'tan anma mesajı

Anma programında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Şehit Murat Uzun için gönderdiği mesaj okundu. Mesajda, "Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev yaparken hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun kardeşimizi şehadetinin 11. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Biliyoruz ki bizim inancımızda şehitlere 'ölüler' denilmez. Onlar diridirler fakat bizler göremeyiz. Adaletin tesisi için gecesini gündüzüne katan, menfur bir saldırı sonucunda şehit edilen Murat kardeşimiz de bunlardan biridir. Şehidimizin adı, soy ismi gibi uzun yıllar boyunca, şehit edildiği Ovacık'taki Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Ortaokulu'nda yaşatılacak. İnşallah başta yargı camiası olarak şehidimizin ismini her yerde yaşatacağız. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun varlığımızı, birliğimizi, bayrağımızı, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terörle ve teröristlerle her alanda mücadele etmeye, akan her bir şehidimizin kanının hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında adaletin tesis edilmesi için her şartta fedakarca görev yapan, Türk milleti adına adalet dağıtan değerli yargı mensuplarını hedef alan her türlü eylemi kınıyorum. Şehadet mertebesine ulaşan yargı mensubu kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Şehit Murat Uzun kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-i cemil niyaz ediyorum" dedi.

Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu anma töreninde şehidin kabri başında Yasin-i Şerif okudu. Yapılan duanın ardından anma programı sona erdi.