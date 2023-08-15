Tunceli'de terör şehitleri dualarla anıldı

Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu dualarla anıldı.

Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu dualarla anıldı.

Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 2'si güvenlik korucusu 8 kişinin kabirleri başında anma programı düzenlendi.

Şehitlikte duaların okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kabirlere karanfil bırakıldı.