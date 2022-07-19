Tunceli'de sürücü kursuna giren vaşak yavrusu cep telefonuyla görüntülendi Tunceli'de sürücü kursuna giren vaşak yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tunceli'de sürücü kursuna giren vaşak yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Moğultay Mahallesi'ndeki özel bir sürücü kursu merkezine sabah saatlerinde vaşak yavrusu girdi. Bunun üzerine merkezde çalışanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlilerine bilgi verdi. Sürücü kursu içerisinde bir süre gezinen yavru vaşak, daha sonra kapıdan kaçarak gözden kayboldu. DKMP personeli vaşağa zarar gelmemesi için il merkezinde arama çalışması başlattı. AA / Sidar Can Eren - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Güncel Haberler

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