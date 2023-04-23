Tunceli'de suda kaybolan 3 kişi Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde aranıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Valilik koordinesinde AFAD tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nün bazı alanlarında aramalar yoğunlaştırılıyor.

Kayıp 3 gencin bulunması için bölgede jandarma, UMKE, Doğa Koruma ve Milli Parklar, belediye, itfaiye, emniyet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ile gönüllü vatandaşların aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi görev alıyor.

Gruplar halinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bot ve dron yardımıyla ağaç köklerini veya kaya oyuklarını kontrol ederek kaybolan kişileri bulmaya çalışıyor.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düştükten sonra sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.