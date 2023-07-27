Tunceli'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir fırına giren şahıs, 3 kişiyi silahla vurdu. Olay, Çemişgezek ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre fırınına giren M.K. ile fırın işletmecisi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.K., belinde çıkardığı silah ile ateş etmeye başladı. Olayda, fırında çalışan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs ile polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.