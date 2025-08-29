Tunceli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Tunceli'de daha önce restoran işletmeciliği yapan Hasan T., eski işyerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi ağır yaraladı. Saldırgan, olay yerindeki sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

TUNCELİ'de Hasan T., daha önce işletmeciliğini yaptığı restorana düzenlediği tabancalı saldırıda 2 kişiyi vurdu. Saldırıda Hasan Ç. yaşamını yitirdi, Ali İhsan B. ağır yaralandı. Hasan T., olay yerindeki sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce restoranın işletmeciliğini yapan Hasan T., yanında getirdiği tabancayla Ali İhsan B. ve Hasan Ç.'ye ateş etti. Saldırı sırasında bölgede bulunan sivil polis, müdahalede bulunarak Hasan T.'nin elindeki silahı aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ali İhsan B. ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren Bayır'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Hasan T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
