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Tunceli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Karsan köyünde K.Ç. ve G.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.Ç'nin tüfekle vurduğu G.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından K.Ç. gözaltına alındı. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından ilçedeki hastanenin morguna gönderildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Karsan köyünde K.Ç. ve G.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

K.Ç'nin tüfekle vurduğu G.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri tarafından K.Ç. gözaltına alındı.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından ilçedeki hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mazgirt Tunceli Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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