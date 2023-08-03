Tunceli'de şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan bazı üreticilere ait çadırlar da zarar gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şiddetli rüzgar bir evin çatısını uçurdu.

Çemişgezek ilçesine bağlım Örenceler köyünde, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle birlikte köyde bulunan bir evin çatısı uçtu. Öte yandan yine rüzgar nedeniyle bölgede hayvancılık ile uğraşan bazı üreticilere ait çadırların da zarar gördüğü öğrenildi. - TUNCELİ