Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu

Güncel Haberler

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan bazı üreticilere ait çadırlar da zarar gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şiddetli rüzgar bir evin çatısını uçurdu.

Çemişgezek ilçesine bağlım Örenceler köyünde, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle birlikte köyde bulunan bir evin çatısı uçtu. Öte yandan yine rüzgar nedeniyle bölgede hayvancılık ile uğraşan bazı üreticilere ait çadırların da zarar gördüğü öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title