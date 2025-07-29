Tunceli'de Sıcak Havalardan Korunma Yöntemi: Karton Kutu

Tunceli'de Sıcak Havalardan Korunma Yöntemi: Karton Kutu
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Tunceli'de 40 derece sıcaklıkta bir kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Görüntüleri sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Meteoroloji, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde olacağını açıkladı.

TUNCELİ'de sokakta yürüyen kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Tunceli'de bir kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Sokakta yürüyen kadının görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, ilgi topladı. Diğer yandan Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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