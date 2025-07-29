Tunceli'de Sıcak Havadan Korunma Yöntemi: Karton Kutu

TUNCELİ'de sokakta yürüyen kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Tunceli'de bir kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Sokakta yürüyen kadının görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, ilgi topladı. Diğer yandan Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği belirtildi.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,