Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de şehit olan polis memuru, törenle memleketine uğurlandı

Tunceli'de şehit olan polis memuru, törenle memleketine uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNCELİ'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit (29), düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

TUNCELİ'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit (29), düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit için tören düzenlendi. Özel Hareket Müdürlüğü bahçesindeki törene, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve silah arkadaşları katıldı. Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehit Yiğit'in öz geçmişi okundu, dualar edildi, helallik alındı. Törenin ardından şehit Yiğit'in cenazesi, askeri helikopterle memleketi Adana'ya gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Karısını kemerle boğdu! Ekipler intihardan vazgeçirmeye çalışıyor

 AB'den Trump uyarısı: Güvenliğimizi güçlendirmeliyiz

Avrupa'da Trump paniği: Buna karşı hazırlıklı olmalıyız
Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor

Son Dakika Haberleri

15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 14 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 14 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Brawl Stars bakım molası ne zaman biter 2024? 14 Kasım Brawl Stars ne zaman açılacak? Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi? 13 yaşında ölen AIDS hastası kız çocuğu olayı nedir? 13 yaşındaki kız çocuğu nasıl öldü? ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Altın ne zaman yükselecek? 14 Kasım altın piyasasında son durum! Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL? Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 14 Kasım Müge Anlı'da neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.