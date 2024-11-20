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Tunceli'de şehit öğretmenler adına fidan dikildi

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Tunceli'de şehit öğretmenler adına fidan dikildi Milliyetçi Hareket Partisi Tunceli İl Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler adına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Tunceli'de şehit öğretmenler adına fidan dikildi

TUNCELİ - Milliyetçi Hareket Partisi Tunceli İl Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler adına fidan dikimi gerçekleştirdi.

MHP Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp ve beraberindekiler, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü önünde bulunan alanı ağaçlandırarak terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerin anısına fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan MHP İl Başkanı Gökalp, "Terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimiz anısına fidanları toprakla buluşturduk. Şehit öğretmenlerimizin nasihatini emanetleştirme mücadelesi veriyoruz. Bugün arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Şehit öğretmenlerimize olan vefamız dolayısıyla buradayız. Şehit öğretmenimiz Yaşar Uytun'dan, şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'a uzanan bu destansı mücadeleyi anlamak, anlatmak adına buradayız. Tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk Eğitim-Sen'in sendikamızın önerisiyle geçen yıl öğretmenevinin adı Necmettin Yılmaz Öğretmenevi olmuştu. Bu vefayı bu topraklardan ikrarlık alarak güçlendirerek, pekiştirerek devam ettireceğiz" dedi.

MHP Tunceli İl Başkanlığı şehit öğretmenler anısına düzenlenen fidan dikimi etkinliği sonrası katılımcılara çorba ikramında bulunduktan sonra etkinlik sona erdi.

Tunceli'de şehit öğretmenler adına fidan dikildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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