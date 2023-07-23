Tunceli'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tunceli kırsalında devam eden operasyonda, 5 güvenlik personelinin şehit edildiği saldırılarda yer alan teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi. Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar da açıklandı.

Tunceli kırsalında devam eden "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristin, operasyona adı verilen Burak Tortumlu'nun da arasında olduğu 5 güvenlik personelinin şehit edildiği saldırılarda yer aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarının sevk ve idaresinde, Tunceli kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nun yapıldığını kaydetti.

"5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, 2 asker, 2 jandarma, 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu teröristler 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa'nın silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini de belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, SİHA destekli operasyonun, teröristlerin vurulma anına ilişkin görüntülerini de paylaştı.

Bakanlık, teröristlerin yer aldığı saldırıları açıkladı

İçişleri Bakanlığı ayrıca operasyonun detaylarını duyurdu. Buna göre, etkisiz hale getirilen teröristlerden Adem Gürel, 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki yol kesme, 2017'de Erzincan'ın Kemah ilçesi Acemoğlu bölgesinde operasyondaki birliğe silahlı saldırıda yer aldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Ahmet Karaboğa'nın 8 Eylül 2015'te Tunceli-Erzincan kara yolunda yol kesme eylemi sonucu polis memuru Kadir Özkara'nın şehit edilmesi, Tunceli-Pülümür kara yolunda jandarma astsubay çavuş Semih Özbey, topçu er Müslüm Altıntaş ve topçu er Adil Kabaklı'nın farklı zamanlarda kaçırılarak şehit edilmesi olaylarında yer aldığı belirlendi.

Terörist Karaboğa'nın ayrıca 25 Haziran 2017'de Erzincan'a bağlı Çatalören köyünde devriye aracına yönelik EYP'li saldırıda bulunduğu, 14 Haziran 2018'de Erzincan'ın Kemah ilçesi Sarıyazı köyü yoluna EYP yerleştirme olayı ve 19 Nisan 2018'de Tunceli'de il özel idaresine ait 5 aracın yakılmasının failler yer aldığı tespit edildi.

Her iki teröristin de Tunceli'deki operasyona ismi verilen Jandama Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun, 21 Ekim 2021'de, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercanlar bölgesinde şehit edildiği saldırıda yer aldığı belirlendi.

İki teröristin bölgede silahlı propaganda faaliyetleri ile eleman, finans ve lojistik temin faaliyetleri yürüttükleri de tespit edildi.

Sığınakta ele geçirilen silah ve mühimmat

Operasyon kapsamındaki aramalarda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta 1 PKM makineli tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 2 AK-47 piyade tüfeği, 1 Mauser piyade tüfeği, 1 tabanca, 3 el bombası, 4 EYP düzenekli patlayıcı madde, 2 kilogram TNT patlayıcı madde, 150 gram A4 patlayıcı madde, 15 elektrikli fünye, 1046 makinalı tüfek, tabanca ve roketatar mühimmatı ile 9 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 1 telsiz, 1 termal silah dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 3 güneş paneli, 1 termal şemsiye, 1 sırt çantası ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.