TUNCELİ'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ HAKİM, SAVCI VE AVUKAT YARALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TUNCELİ'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ HAKİM, SAVCI VE AVUKAT YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Tunceli'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan ve askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen avukat Arif Yıldız'ın hastanede kalbinin durduğu ve doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldığı belirtildi.

Tunceli'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan ve askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen avukat Arif Yıldız'ın hastanede kalbinin durduğu ve doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldığı belirtildi. Yıldız'ın hayati tehlikesi sürerken, Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, avukat Arif Yıldız'la ilgili, "Arkadaşımızın hayati tehlikesi devam ediyor. İnanıyoruz iyi olacak ve sağlığına kavuşacak" dedi.

SAVCI AKIL, GÜLİSTAN DOKU'NUN SORUŞTURMASINI YÜRÜTÜYOR

Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın, Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) soruşturmasını yürüten savcı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. (DHA)

TUNCELİ'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ HAKİM, SAVCI VE AVUKAT YARALANDI

TUNCELİ'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ HAKİM, SAVCI VE AVUKAT YARALANDI

TUNCELİ'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ HAKİM, SAVCI VE AVUKAT YARALANDI

TUNCELİ'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ HAKİM, SAVCI VE AVUKAT YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title