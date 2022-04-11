TUNCELİ'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ HAKİM, SAVCI VE AVUKAT YARALANDI

Tunceli'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan ve askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen avukat Arif Yıldız'ın hastanede kalbinin durduğu ve doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldığı belirtildi. Yıldız'ın hayati tehlikesi sürerken, Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, avukat Arif Yıldız'la ilgili, "Arkadaşımızın hayati tehlikesi devam ediyor. İnanıyoruz iyi olacak ve sağlığına kavuşacak" dedi.

SAVCI AKIL, GÜLİSTAN DOKU'NUN SORUŞTURMASINI YÜRÜTÜYOR

Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın, Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) soruşturmasını yürüten savcı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. (DHA)