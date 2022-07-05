Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AAE 067 plakalı otomobil, Mameki Köprüsü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Sidar Can Eren - Güncel Tunceli Güncel Haberler

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