Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 ACM 292 plakalı otomobil, Ulukale köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
AA / Sidar Can Eren - Güncel