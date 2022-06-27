Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 ACM 292 plakalı otomobil, Ulukale köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

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