Tunceli'de Sansarın Yılan Avı Kameraya Yansıdı
Tunceli'de bir doğa yürüyüşü sırasında, sansarın gündüz vakti avladığı yılanı kayalıklara sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tunceli'de sansarın, gündüz vakti avladığı yılanla kayalıklara tırmanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen Ömer Tanış, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gezinti yaparken Siliç Köprüsü mevkisinde mola verdi.
Bu sırada doğayı gözlemleyen Tanış, ormanlık alanda sansarın avladığı siyah yılanı kayalıklara doğru sürüklediğini fark etti.
Sansarı bir süre uzaktan izleyen Tanış, cep telefonuyla bu anları kayıt altına aldı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel