Tunceli'de saman deposunda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Tepebaşı Mahallesi Solak Deresi bölgesinde Hasan Sakallı'ya ait saman yığınının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, deponun yanındaki ahıra sıçramadan söndürüldü.