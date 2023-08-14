Tunceli'de saman deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Hasan Sakallı'ya ait saman yığınının bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, deponun yanındaki ahıra sıçramadan kontrol altına alındı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi Solak Deresi bölgesinde Hasan Sakallı'ya ait saman yığınının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, deponun yanındaki ahıra sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel