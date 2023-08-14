Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de saman deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Hasan Sakallı'ya ait saman yığınının bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, deponun yanındaki ahıra sıçramadan kontrol altına alındı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Tepebaşı Mahallesi Solak Deresi bölgesinde Hasan Sakallı'ya ait saman yığınının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, deponun yanındaki ahıra sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel

Çemişgezek İtfaiye Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title