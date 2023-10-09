Tunceli'de sahipsiz hayvanlara HAYDİ ekipleri ve gönüller sahip çıkıyor

Tunceli'de sahipsiz hayvanların ıslahı, bakımı ve oluşturabilecekleri tehditlerin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalara başlandı.

Valilik koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ve Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DERHAYKO) üyeleri tarafından kentteki sahipsiz hayvanlara yönelik proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında belirli aralıklarla saha çalışması yapan ekipler, gittikleri köy ve kırsal alandaki sahipsiz kedi ile köpeklerin yerini tespit ediyor.

Hayvanların bakım ve tedavisini gerçekleştiren ekipler, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için de kısırlaştırma çalışması yapıyor.