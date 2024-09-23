Tunceli'de Sağlık Çalışanlarından Örnek Davranış
Tunceli'de ambulanstaki sağlık çalışanları, aküsü biten bir otomobili iterek sürücünün yolda kalmasına engel oldular. O anlar cep telefonuna yansıdı.
Ovacık ilçesinden Tunceli Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulanstaki sağlık çalışanları, dönüşte Munzur Vadisi Milli Parkı'na yakın yolda bir otomobilin aküsünün bittiğini, sürücünün de yolda kaldığını gördü. Ambulanstan inen sağlık çalışanları ile sürücü, aküsü biten aracı bir süre arkadan iteleyerek çalıştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü sağlık çalışanlarına teşekkür etti.