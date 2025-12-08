Haberler

Tunceli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Tunceli'de iki gündür devam eden sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ekipler, kar yağışının yol kapatma riski oluşturduğu bölgelerde temizlik çalışmaları başlattı. Vali Aygöl, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

TUNCELİ'de iki gündür etkisini sürdüren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerine bağlı bazı köyler karla kaplandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi, köy yollarında temizlik çalışması başlatırken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri, Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile Ovacık-Hozat kara yolundaki 1903 metre yükseklikteki Karaoğlan bölgesinde yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan köylerdeki besiciler, hayvanlarını meralarda sisin içerisinde otlatırken görüntülendi.

'EKİPLERİMİZ FEDAKARCA ÇALIŞIYOR'

Kar yağışı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Şefik Aygöl, "Dün akşamdan itibaren şehrimiz yoğun bir yağış almaktadır. Yüksek kesimlerde kar yağışı diğer yerlerde yağmur olarak devam etmektedir. Ekiplerimiz görevleri başında vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için fedakarca çalışmaktadır. Vatandaşımızın yola çıkarken dikkatli olmalarını ve kurallara uygun davranmalarını önemle rica ediyorumö dedi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
