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Tunceli'de sağanak nedeniyle Çemişgezek-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de sağanak nedeniyle Çemişgezek-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı

Güncel Haberler

Tunceli'de sağanak nedeniyle zarar gören Çemişgezek-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın şiddetini artırması nedeniyle Çemişgezek-Pertek kara yolunda bozulma ve çukurlar meydana geldi. Ekiplerce ulaşıma kapatılan kara yolunda onarım çalışması başlatıldı.

Tunceli'de sağanak nedeniyle zarar gören Çemişgezek-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın şiddetini artırması nedeniyle Çemişgezek-Pertek kara yolunda bozulma ve çukurlar meydana geldi.

Ekiplerce ulaşıma kapatılan kara yolunda onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

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