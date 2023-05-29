Tunceli'de sağanak nedeniyle Çemişgezek-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı
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Tunceli'de sağanak nedeniyle zarar gören Çemişgezek-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın şiddetini artırması nedeniyle Çemişgezek-Pertek kara yolunda bozulma ve çukurlar meydana geldi. Ekiplerce ulaşıma kapatılan kara yolunda onarım çalışması başlatıldı.
Tunceli'de sağanak nedeniyle zarar gören Çemişgezek-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanağın şiddetini artırması nedeniyle Çemişgezek-Pertek kara yolunda bozulma ve çukurlar meydana geldi.
Ekiplerce ulaşıma kapatılan kara yolunda onarım çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel