Tunceli'de Restoranda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Tunceli'de bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırgan H.T. gözaltına alındı.

TUNCELİ (AA) Tunceli'de restoranda silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Moğultay Mahallesi'ndeki bir restorana gelen H.T, henüz belirlenemeyen nedenle Ali İhsan B. ve Hasan Ç'ye silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ali İhsan B. ve Hasan Ç. ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Ç. kurtarılamadı.

Polis, H.T'yi gözaltına aldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Ali İhsan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
