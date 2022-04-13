Tunceli'de 'polis merkezinde şiddet' iddiasına soruşturma

TUNCELİ'de bir kafedeki tartışmanın ardından yaşanan kavga sonrası götürüldüğü polis merkezinde, olayla ilgisi olmamasına rağmen şiddete uğradığını iddia eden Doğukan Gül (22), darp raporu alarak savcılığa şikayette bulundu. Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilirken, bir grup da protesto eylemi yaptı.

Tunceli'de, Atatürk Mahallesi'nde 11 Nisan'da bir kafede 3 sivil polis ile bir grup arasında arbede yaşandı. Olay sokağa da taştı. 3 kamu görevlisinin yaralandığı belirtilen olay sonrası Doğukan Gül, yolda yürürken yanında duran polis ekibi tarafından olayla ilgisi olmamasına rağmen 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındığı ve götürüldüğü polis merkezinde şiddete uğradığını iddia etti. Gül, darp raporu alarak, suç duyurusunda bulundu.