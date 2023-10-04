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Tunceli'de Polis Denetimlerinde 673 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetimlerinde 673 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, aranan 6 şüpheli de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.