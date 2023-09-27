Tunceli'de Polis Denetimleri: Hız İhlali Yapan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı, 4 Şüpheli Yakalandı

Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hız ihlali yapan 112 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, aranan 4 şüpheli de yakalandı. Denetimlerde ayrıca 3 bin 220 araç kontrol edildi ve 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı.