Tunceli'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi: 1 Yaralı

Tunceli'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli-Ovacık kara yolunda meydana gelen kazada, Ali K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali K'nin idaresindeki 34 CBG 082 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Pilvenk mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun

Trump tüm kapıları kapattı! Musk için söylediği ortalığı karıştıracak
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yaralı
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.