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Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SAT 86 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan M.K, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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