Tunceli'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Tunceli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Hasan Kırbağ hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hasan Kırbağ (69), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Kırbağ'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kırbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Kırbağ'ın cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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