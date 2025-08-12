Tunceli'de Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 3 Yaralı

Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 ABU 488 plakalı pikap ve 44 KH 748 plakalı otomobil, Tunceli- Erzincan kara yolu Marçik mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
