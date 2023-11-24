Tunceli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'de kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden alınarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı mevkiinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. yönetimindeki 23 ACE 014 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu otomobilin düştüğü bölgeye inen ekipler araçtaki 2 kişiye olay yerine ilk müdahaleyi yaptı. Sedye yardımıyla yukarı taşınan yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme yapıldı.