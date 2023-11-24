Tunceli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.A'nın kullandığı 23 ACE 014 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, soğuk havada, engebeli arazide uzun uğraşlar sonucu yaralıları bulundukları yerden kurtardı.
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.