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Tunceli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.