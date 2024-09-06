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Tunceli'de otomobil baraj gölüne uçtu: Anne ve kızı kurtarıldı

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Tunceli'de meydana gelen kazada, bir otomobil baraj gölüne uçtu. İki kişi kıyıya çıkarken, anne ve 5 yaşındaki kızı aracın tavanında mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle anne ve kızı kurtarıldı.

TUNCELİ'de baraj gölüne uçan otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, aracın tavanında mahsur kalan anne ve 5 yaşındaki kızı ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Tunceli- Elazığ kara yolu Mazgirt Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Tunceli yönüne giden Orhan Y. (39) yönetimindeki 48 AKZ 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün giriş kısmından Uzunçayır baraj gölüne uçtu. Orhan Y., kızı Elif Dilda Y.'yi (9) de alarak kıyıya çıktı. Sürücünün eşi Narin Y. (38) ile diğer kızı Zeynep Dilda Y. (5) ise otomobilin üzerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin talebi üzerine baraj kapakları açılarak su seviyesinin yükselmemesi sağlandı. Ekipler, bot ile bölgeye giderek anne ve kızını kurtardı. Aile, Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Otomobilin baraja düşme anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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