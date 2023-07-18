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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde meşe ormanlarıyla kaplı arazide çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Aşağıoyumca köyü mevkisindeki meşe ormanlarıyla kaplı arazide, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Jandarma Tunceli Güncel Haberler

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