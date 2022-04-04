Tunceli'de orman yangınlarına karşı vatandaşlara "levhalı" uyarı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Pülümür ve Munzur Vadisi'nin belirli noktalarına uyarı levhaları yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek ve tedbirleri artırmak amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Pülümür ve Munzur Vadisi'ne yangın uyarı levhaları yerleştirildiği aktarılan açıklamada, "Lütfen yangınlar konusunda dikkatli olalım. Yol kenarlarına sigara izmariti ve cam şişe atmayalım." ifadesi kullanıldı.