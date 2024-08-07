Tunceli'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 150 personel görev yapıyor.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.
İlçenin Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerindeki meşe ormanlarının olduğu alanda dün çıkan örtü yangını devam ediyor.
Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 150 personel görev yapıyor.
Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 tipi bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.