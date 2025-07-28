Tunceli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tunceli'nin Güleç köyünde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kent merkezine bağlı Güleç köyü Erdemli mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel