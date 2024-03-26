Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de organize suç örgütü çökertildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-20" operasyonlarında, aralarında elebaşı Serdar Alp'in de bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, hangi büyüklükte olursa olsun örgütleri çökertip adalete teslim edeceklerini vurguladı.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "tehdit", "tefecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı kanuna muhalefet" gibi suçları işlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Tunceli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşı Serdar Alp'in de bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Tunceli Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti? Gürkan Taha Fersiz kimdir? Zafer Partisi Çorum- Osmancık Belediye Başkan adayı Gürkan Taha Fersiz kaç yaşında, nereli? Umutcan Mercan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Mecitözü Belediye Başkan adayı Umutcan Mercan kaç yaşında, nereli? Şevket Turoğlu kimdir? CHP Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Şevket Turoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer kimdir? Halk Tv konuğu Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi! Nurettin Akbuğa kimdir? CHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Nurettin AkbuğaKaç yaşında, nereli? Ömer Pekmezli kimdir? Zafer Partisi Çorum- İskilip Belediye Başkan adayı Ömer Pekmezli kaç yaşında, nereli? Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Hasan Ustaoğlu kimdir? CHP Konya Seydişehir Belediye Başkan Adayı Hasan Ustaoğlu Kaç yaşında, nereli? Berna Canbeldek kimdir? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Merkez Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli? Mustafa Turalı kimdir? Zafer Partisi Çorum- Boğazkale Belediye Başkan adayı Mustafa Turalı kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Zara kaç kilo verdi? Zara'nın zayıflama formülü ne? Hasan Karalı kimdir? Zafer Partisi Çorum- Bayat Belediye Başkan adayı Hasan Karalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title