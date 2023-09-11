Tunceli'de Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi

Tunceli'de polis ekipleri, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin güvenliği sağlamak amacıyla Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet mahallelerindeki okulların önlerinde ve çevresinde devriye görevi yürüttü. Şüpheli kişi ve araçları durdurarak arama yapan ekipler, tekel bayilerini de kontrol edip çocuklara satılması yasak ürünleri denetlendi.