Tunceli'de Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi
Tunceli'de polis ekipleri, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin güvenliği sağlamak amacıyla Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet mahallelerindeki okulların önlerinde ve çevresinde devriye görevi yürüttü. Şüpheli kişi ve araçları durdurarak arama yapan ekipler, tekel bayilerini de kontrol edip çocuklara satılması yasak ürünleri denetlendi.
Tunceli'de polis ekiplerince okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi gerçekleştirildi.
Kentte eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrencilerin güvenliği sağlamak amacıyla çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet mahallelerindeki okulların önlerinde ve çevresinde devriye görevi yürüttü.
Şüpheli kişi ve araçları durdurarak arama yapan ekipler, tekel bayilerini de kontrol edip çocuklara satılması yasak ürünleri denetlendi.