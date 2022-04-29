Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

AA - Sidar Can Eren - Güncel
 - Güncelleme:
Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileriyle ilgili eğitim verildi.

Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileriyle ilgili eğitim verildi.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Tunceli Öğretmenevi'nde eğitim programı düzenlendi.

Programda, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, katılımcılara aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları ile sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hayat önerilerine ilişkin bilgi verdi.

Kentte iki süren eğitime yaklaşık 400 öğrenci ve 250 öğretmen katıldı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, AA muhabirine, kentte yaşayan vatandaşların doğal beslenmeye dikkat ettiğini söyledi.

İldeki çocukların sürekli sporla ilgilendiğini belirten Erk, "Burada obezite çocuk sayısı çok az ve bu farkındalığı takdir ediyorum. Tunceli, 33 ilin içerisinde bir farkındalık yarattı." dedi.

Eğitime, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Türk Böbrek Vakfı Renal Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da katıldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Türk Böbrek Vakfı, Sağlıklı Beslenme, Tunceli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title